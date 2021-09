Divulgados os locais de provas do concurso da Sesau/AL

Os inscritos no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau) já podem conferir os locais de aplicação das provas, que serão realizadas no domingo (12) nas cidades de Maceió e Arapiraca. A banca organizadora liberou o link de consulta nesta segunda-feira (6).

Clique aqui para consultar seu local de prova

As provas objetivas terão duração de 3h30. Para os cargos de nível superior, as provas serão aplicadas às 8h, e os candidatos que se inscreveram em cargos de nível médio fazem as provas às 15h.

Confira aqui o que pode e o que não pode nos locais de prova

A remuneração para os cargos é de R$1.100 a R$ 3.707,43.

Distribuição das 1.200 vagas:

Assistente Social (11 vagas)

Biomédico (8 vagas)

Bioquímico (8 vagas)

Enfermeiro (212 vagas)

Enfermeiro para urgência e emergência (8 vagas)

Farmacêutico (12 vagas)

Fisioterapeuta (12 vagas)

Fonoaudiólogo (12 vagas)

Cardiopediatria (2 vagas)

Cirurgião cardíaco (4 vagas)

Cirurgião de cabeça e pescoço (3 vagas)

Anestesista (12 vagas)

Cirurgião-geral (32 vagas)

Cirurgião pediátrico (4 vagas)

Clínico (32 vagas)

Cirurgião plástico (4 vagas)

Dermatologista (4 vagas)

Endocrinologista (4 vagas)

Cirurgião toráxico (3 vagas)

Cirurgião vascular (7 vagas)

Médico endoscopista (7 vagas)

Gastroenterologista (7 vagas)

Médico especialista em hemodinânica

Geriatra (4 vagas)

Hepatologista (2 vagas)

Infectologista (3 vagas)

Ginecologista (12 vagas)

Mastologista (4 vagas)

Nefrologista (8 vagas)

Médico especialista do trabalho (4 vagas)

Neonatologista (4 vagas)

Medicina intensiva (8 vagas)

Neurocirurgião (4 vagas)

Neurologista (8 vagas)

Otorrinonaringologista (3 vagas)

Pediatra (12 vagas)

Obstetra (13 vagas)

Pneumologista (3 vagas)

Oftalmologista (13 vagas)

Ortopedista (13 vagas)

Proctologista (3 vagas)

Radiologista (9 vagas)

Terapeuta Ocupacional (12 vagas)

Reumatologista (3 vagas)

Urologista (4 vagas)

Psicólogo (8 vagas)

Nutricionista (8 vagas)

Técnico de enfermagem (320 vagas)

Técnico de enfermagem APH (48 vagas)

Técnico de Radiologia (12 vagas)

Técnico de Laboratório (12 vagas)

Fonte: G1/AL