DJ Ivis dá socos e chutes na mulher em vídeo

Pamela Gomes de Holanda, esposa de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, publicou nas redes sociais uma sequência de vídeos em que aparece sendo agredida pelo cantor com tapas, socos, pontapés e tem o cabelo puxado por ele várias vezes. O artista confessou as agressões também via Instagram e afirmou ser vítima de chantagem.

Os momentos compartilhados por Pamela foram filmados, de acordo com ela, na casa do casal, em Fortaleza, em datas diferentes.

Em um dos ataques, Ivis agride a mulher com ela próxima ou até mesmo segurando a filha Mel, de nove meses.

o DJ ivis pediu para não dar rt nem compartilhar esse vídeo dele AGREDINDO UMA MULHER para ele não chegar na polícia.

No seu Instagram, DJ Ivis também compartilhou vídeos de Pamela tentando agredi-lo e um boletim de ocorrência feito em março. No depoimento à polícia, o produtor afirmou que discutiu com a mulher e que estava “constrangido” e “com medo do comportamento desequilibrado” da companheira.

“Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei”, disse o DJ. Pamela não se manifestou sobre as acusações.

No último dia 3 de julho, Pamela foi à polícia e fez um boletim de ocorrência por agressão contra Ivis. No dia seguinte, o MP (Ministério Público) solicitou uma medida protetiva para a mulher e a filha, o que foi concedido pelo TJ-CE (Tribunal de Justiça do Ceará).

Quem é DJ Ivis?

Compositor, produtor e cantor, Ivis é um dos principais nomes do forró brasileiro, tendo sucessos como “Volta Bebê, Volta Neném”, “Esquema Preferido” e “Não Pode se Apaixonar”. O produtor tem mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Iverson é nascido na Paraíba e tem 29 anos.

