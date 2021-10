DJ Ivis é solto após ser preso por agressão à ex-esposa

Após passar mais de três meses preso, o DJ Ivis foi solto na noite desta sexta-feira (22). Segundo o G1, o famoso deixou o presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza, por volta das 22h20.

Na ocasião, advogados e familiares compareceram à penitenciária para aguardar o músico, que foi preso no dia 14 de julho, alguns dias depois de agredir Pamella Holanda, sua então esposa.

Cabe lembrar que no fim da tarde desta sexta, a Vara Única da Comarca de Eusébio já tinha concedido liberdade a Ivis. Dessa forma, ele poderá responder em liberdade aos processos.

O DJ é investigado por crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica.

Em recente conversa com a revista Veja, Pamella Holanda desabafou sobre os momentos de pânico que passou quando estava casada com Ivis. “Denunciar as diversas agressões que sofri nas mãos do meu ex-marido Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, foi a última gota de amor-próprio que me restava. Ele era uma pessoa explosiva, grosseira, bruta e violenta. Meu sentimento é de vergonha por mim e pela minha mãe, que presenciou algumas dessas violências”, declarou.

“Uma delas foi registrada pelas câmeras de segurança que ele próprio instalou em casa. Era para filmar as babás cuidando da nossa filha, Mel, quando estivéssemos fora. No vídeo que eu entreguei à polícia, e que depois viralizou, ele puxa meu cabelo e me bate enquanto eu amamento nossa filha de apenas 2 meses. Na época, eu ainda estava no puerpério e contraí Covid-19”, relembrou.

Na sequência, a arquiteta contou: “Conheci meu ex-marido em 2018, pelo Instagram. Em 2019, começamos a namorar e, em janeiro de 2020, engravidei. Logo fomos morar juntos. No ano passado, quando suas músicas ficaram entre as mais tocadas, ele ganhou fama muito rápido. Mas nunca soube lidar com o sucesso, não estava preparado para isso”.

“Desde o início, já demonstrava sinais de agressividade. Aos poucos, a violência comigo foi ficando banalizada. Eu achava que, com o nascimento da nossa neném, tudo iria melhorar. A mulher sempre acha que vai ter uma mudança no relacionamento e no temperamento do agressor. Mas isso nunca aconteceu”, lamentou.

Fonte: RD1