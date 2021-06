DNA de Lázaro é coletado para ajudar apurar outros crimes

A Polícia Científica de Goiás coletou o DNA de Lázaro Barbosa para ajudar em outras investigações após sua morte nesta segunda-feira (28). Apontado como responsável pelo assassinato de uma família de quatro pessoas, as informações genéticas do criminoso poderão ajudar a reconhecer a autoria de outros crimes, como estupros e roubos, cujos os quais ele também é acusado.

As amostras de DNA ficarão armazenadas no Banco de Perfil Genético em Goiás, de acordo com o jornal O Tempo. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, afirma que Lázaro é suspeito de envolvimento em mais de 30 crimes.

O corpo do assassino em série já foi liberado pelo Instituto Médico Legal, mas até terça-feira (29), nenhum parente se manifestou para a retirada.

Fonte: Terra