Doenças mais comuns em crianças

A chegada de um filho é sempre um acontecimento inesquecível na vida de um pai e uma mãe, mas este momento também é rodeado de incertezas e, por vezes, medo.

Nos primeiros meses de vida do recém-nascido, sem dúvidas, é preciso adotar alguns cuidados, mas os excessos podem ser justamente os causadores de problemas de saúde; um exemplo clássico dessa situação é o exagero no uso de agasalhos que, inclusive, aumenta o risco de hipertermia e desidratação..

As crianças merecem sim cuidados especiais, e devem ir ao pediatra com frequência, mas algumas situações são mais comuns do que se pensa. Listamos abaixo os quadros mais frequentes que acometem bebês e crianças, continue lendo.

Infecção de Ouvido

Também chamada de otite, a infecção de ouvido gera dores, febre, choro e pode ser resultado de gripes, resfriados ou mesmo do excesso de umidade na região.

A indicação é sempre recorrer à avaliação médica e evitar o uso constante de cotonetes.

Refluxo

Antes de mais nada, é preciso esclarecer que existem dois tipos de refluxo: o fisiológico e o patológico. Enquanto o refluxo fisiológico não gera dores, choro e perda de peso, o patológico persiste ainda com o desenvolvimento gástrico do bebê e causa choro, perda de peso e irritabilidade.

Algumas técnicas de posicionamentos e massagens especializadas podem ajudar os bebês com refluxo. Em todos os casos a avaliação de um gastropediatra é indispensável antes de qualquer tipo de medicação.

Fissura lábio palatina

A fissura labiopalatina, conhecida popularmente como lábio leporino ,não é uma doença, mas sim uma situação congênita; a fissura craniofacial mais comum.

A fenda labiopalatina pode acometer tanto a região dos lábios como também de palato. É possível que o diagnóstico seja feito ainda na gestação, mas a fenda de palato e/ou lábio requer tratamento multidisciplinar pelo menos até os 18 anos do paciente, uma vez que pode gerar problemas na fala, audição e estar associada à cranioestenoses sindrômicas.

Viroses

As viroses causam diarreia, vômito e dores abdominais. Esse quadro é provocado por vírus, bactérias ou parasitas que atacam o sistema imunológico.

Frequentemente, as recomendações dos médicos são: ingestão de líquidos, soro caseiro, analgésicos e alimentos leves.

O sistema imunológico de um recém-nascido está em desenvolvimento, por isso, é completamente normal lidar com crises alérgicas, dores de ouvido e contaminações. Nesse sentido, a amamentação é fundamental para garantir que o bebê receba anticorpos da mãe.

Não deixe de levar o seu filho frequentemente ao pediatra, inclusive diante dos quadros que mencionamos acima.