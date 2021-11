Dois cadáveres são encontrados em estado de decomposição em matagal

Dois corpos foram encontrados em avançado estado de decomposição, no município de Arapiraca, na região Agreste de Alagoas. O nome das vítimas não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu na região da Baixa do Silva, nas imediações do Assentamento Ceci Cunha, na zona rural da cidade.

O local onde os corpos dos dois homens, que tinham entre 32 e 35 anos, estavam, fica após o campo de futebol do Canaã, em um matagal.

Uma equipe do 3° Batalhão de Polícia Militar foi deslocada para o local para acompanhar a ocorrência. O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.

Uma bolsa foi encontrada ao redor dos cadáveres, que estavam virados para baixo e aparentavam ter sido desovados na área de vegetação.

por Fillipe Lima com Já é Notícia