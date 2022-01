Dois corpos são encontrados em covas rasas na cidade de Coruripe

Ao menos dois corpos foram localizados em covas rasas na cidade de Coruripe, no Litoral Sul de Alagoas. A informação foi confirmada ao TNH1 pelo delegado Fernando Lustosa, da Delegacia Regional de Penedo, que inicialmente ficará responsável pelas investigações. De acordo com o delegado, os corpos devem ser de pessoas desaparecidas recentemente na região.

Os corpos foram encontrados em uma área de sítio próximo ao Centro do município. No final da tarde desta quinta, o delegado informou que os corpos foram informalmente identificados por supostos parentes. “Inicialmente não havia confirmação em relação ao sexo e identidade dessas pessoas, mas ao termino das diligências e trabalhos da perícia, foram identificados dois indivíduos do sexo masculino, inclusive parentes já compareceram ao local para a respectiva identificação. Vamos encaminhar essas pessoas à delegacia e os corpos serão encaminhados ao IML para identificação definitiva”, informou.

Uma possibilidade já levantada pela polícia é de que as mortes tenham sido causadas pela disputa pelo tráfico de drogas na região.

Além do IC e do Instituto Médico Legal (IML), agentes que atuam no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Coruripe também foram acionados ao local para os procedimentos cabíveis.

