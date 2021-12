Dois homens e um adolescente são presos com quatro mudas de maconha em Santana do Ipanema

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido por tráfico de drogas em Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas. A prisão ocorreu na tarde da última terça-feira (28) e com eles a polícia encontrou quatro mudas da droga, R$ 1.250,00 em dinheiro e 51 trouxinhas de maconha prontas para venda.

Os presos são dois homens, um de 29 e o segundo de 55 anos de idade. O adolescente apreendido tem 15 anos.

De acordo com a assessoria de comunicação do 7º Batalhão da Polícia Militar, uma denúncia levou a polícia a casa de um dos suspeitos, no bairro Baraúna. No momento da abordagem o outro preso e o adolescente estavam na casa, onde bebiam e usavam drogas. O homem de 29 tentou fugir do local, mas foi capturado pelos militares.

Os homens, o adolescente e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Santana do Ipanema, onde foram autuados.

por Erik Maia – G1/AL