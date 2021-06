Dois homens são presos em Marechal Deodoro suspeitos de duplo homicídio

Dois homens foram presos em Marechal Deodoro na segunda-feira (21) suspeitos de terem cometido duplo homicídio na Massagueira. Segundo a Polícia Civil, eles são primos.

As vítimas, Athireon Bernardo da Silva, de 21 anos, e Bruno Henrique de Araújo, de 26, foram assinadas no dia 14 de junho.

As investigações apontam que o crime ocorreu por vingança. Um dos suspeitos sofreu um atentado na Massagueira e acabou esfaqueado.

“Possivelmente ele havia se envolvido com uma mulher comprometida e acabou esfaqueado. Recuperado, pediu a ajuda de um primo para executar as vítimas”, contou o chefe de operações do 17º DP, Antônio Augusto.

Os dois suspeitos foram levados para o sistema prisional do estado.

Fonte: G1/AL