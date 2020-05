Dom Valério passa a respirar por ventilação mecânica na UTI

A nota divulgada neste domingo (24) pela Diocese de Penedo informa que o Bispo Dom Valério Breda teve uma piora no quadro de saúde e precisou de ventilação mecânica para respirar. Dom Valério está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neurológica do Hospital Arthur Ramos, em Maceió, desde o dia 15 de abril.

Na nota, o Vigário Geral, Pe. Daniel Nascimento, pede que todos continuem orando para a recuperação da saúde do bispo.

Na nota anterior da Diocese de Penedo, divulgada na quarta-feira(13), da semana passada, as informações apontavam um estado estável no quadro de saúde do bispo.

A nota afirmava que o quadro pulmonar estava praticamente recuperado e a função renal com evolução satisfatória.

Entenda o caso

No dia 15 de abril o religioso foi encontrado desacordado na casa paroquial onde mora, em Penedo, com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AV) .

Ele foi socorrido até a Santa Casa de Misericórdia do município mas devido a falta de estrutura para realizar exames mais específicos foi transferido de helicóptero para o hospital Arthur Ramos.

Fonte: 7 Segundos