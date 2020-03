‘Domingão’ não terá plateia pela 1ª vez em 31 anos

O Domingão do Faustão não contará com a presença da plateia na edição deste final de semana. Segundo informações do blog de Cristina Padiglione, na Folha de S.Paulo, o palco contará apenas com o apresentador e as bailarinas. Será a primeira vez, em 31 anos da atração, que a medida é tomada. Não há informações sobre a participação de convidados. A decisão, segundo Cristina, foi tomada em uma reunião nesta quinta-feira (12) pela evolução dos casos do Covid-19 no Brasil.

A Vejinha procurou a assessoria da TV Globo, que, por sua vez, evitou falar diretamente sobre o Domingão. Em nota, a emissora afirmou: “Como forma de prevenção ao coronavírus (Covid-19), para garantir a segurança do público e dos funcionários, estamos avaliando o modelo e a própria participação de plateia e de configuração em nossos programas”, diz a nota.

Fonte: MSN