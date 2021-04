Domingo foi dia de muito trabalho para o SAAE Penedo

No último domingo, dia 11 de abril, equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) coordenadas pelo gerente de operação e manutenção, Marcelo Salgueiro e coordenador de operações de sistemas, Weverton Matos, realizaram manutenção das válvulas e bombas da estação de captação de água da Rocheira, além de realizar a manutenção do sistema elétrico de bombeamento da parte alta da cidade, essa operação que contou com 12 trabalhadores deu início às 5 horas e foi finalizada às 14 horas. O SAAE Penedo que tem uma das melhores água do nordeste, sempre vem trabalhando para melhor atender nossos consumidores.

