Doria libera o retorno do Paulistão já neste fim de semana

O governador João Doria vai liberar o futebol no Estado de São Paulo nesta sexta-feira, em sua entrevista oficial no Palácio dos Bandeirantes. Assim, ele acata a decisão do Ministério Público de antecipar o prazo de restrições ao futebol que iria até dia 11, com possibilidade de ser esticado em função do número de mortes por covid-19 no Estado. João Doria disse que a decisão foi passada a ele pelo MP depois de várias reuniões com membros da Federação Paulista de Futebol e médicos especialistas no combate à doença. Dessa forma, o Paulistão volta a poder ser disputado já a partir deste fim de semana.

Os clubes continuaram treinando em seus respectivos CTs. A FPF tentou levar alguns jogos para outros Estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Alguns foram realizados. Outros não. A FPF vai divulgar um novo calendário das partidas de modo a tentar fazer a final na data marcada, 23 de maio. João Doria deu a informação primeiramente para a Rádio CBN, na manhã desta sexta-feira.

“Eu amo futebol, adoro futebol, sou torcedor do Santos Futebol Clube e tenho muita paixão pelo futebol, gosto de jogar e de assistir. Mas quem toma a decisão é o Centro de Contingência da covid-19 e, neste caso, juntamente com o Ministério Público [MP-SP], porque houve uma manifestação feita há duas semanas pelo MP-SP, sugerindo que o governo do estado suspendesse os jogos da Federação Paulista de Futebol [FPF]”, afirmou Doria.

“Ontem, no início da noite, o MP, depois de várias reuniões com a FPF e com a participação do coordenador do centro de contingência, doutor Paulo Menezes, tomou a decisão de liberar os jogos do Campeonato Paulista. Isso será anunciado hoje oficialmente na coletiva de imprensa”, completou o governador.

Fonte: Terra