Dorival Jr. testa positivo para o novo coronavírus

Para o compromisso frente à equipe do Santos no próximo domingo (16), às 19h45, pela quarta rodada do Brasileirão, o Athletico-PR não terá o técnico Dorival Júnior no banco de reservas.

Isso porque, segundo informação veiculada pelo ‘ge’ e confirmada pelo Futebol Latino, o treinador da equipe paranaense foi diagnosticado com o novo coronavírus. Felizmente, o treinador não tem apresentado sintomas da doença, tendo um quadro clínico bom, e foi colocado em isolamento.

Assim como já havia feito em outras oportunidades antes mesmo da retomada do futebol, oficialmente o clube não comenta casos do tipo. Porém, as informações de momento dão conta de que, desde a chegada da Covid-19 no país, 15 casos já teriam sido diagnosticados na equipe da Baixada.

Para ser a figura de comando à beira do gramado na Vila Belmiro, a tendência é que o assistente direto de Dorival (o filho Lucas Silvestre) seja o escolhido.

Fonte: Lance!