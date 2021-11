Dose de reforço contra Covid-19 já está disponível na Central de Vacinação de Penedo

A campanha de imunização contra o coronavírus não para em Penedo. A assistência da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) promove a vacinação em massa e também a aplicação da dose de reforço.

A ampliação do calendário vacinal atende pessoas com idade igual ou maior que 18 anos vacinadas com a segunda dose do imunizante há 5 meses ou mais.

Para ter acesso ao reforço na proteção contra a Covid-19, basta se dirigir até a Central de Vacinação que funciona no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, de segunda à sábado, no horário entre 8h e 16 horas.

Até 31 de dezembro, mais de nove mil pessoas (9.030) podem receber o reforço. Além do cartão de vacinação, é preciso usar máscara protetora contra o coronavírus.

Busca ativa

Ao tempo em que amplia a imunização de toda população penedense, a SEMS realiza busca ativa para localizar quem tomou apenas a primeira dose da vacina.

Com base em dados oficiais, a equipe identifica quem não concluiu o esquema vacinal , entra em contato por meio do número do telefone informado na ficha pessoal e explica a necessidade da aplicação da segunda dose.

O resultado dessa ação também permite saber quem recebeu a segunda dose em outro município. O resultado positivo desse trabalho reduziu de 4.747 pessoas atrasadas no calendário vacinal em Penedo para 2.562 ainda sem segunda dose recebida.

por Fernando Vinícius – Decom PMP