Dose de reforço contra Covid: Penedo vacina profissionais de saúde e reduz idade para idosos

O dia 04 de outubro já é tradicionalmente marcante para a população penedense. No calendário católico, a data homenageia São Francisco de Assis, santo que dá nome ao rio descoberto por navegantes europeus em 04 de outubro de 1501.

Este ano, além da celebração religiosa e o registro dos 520 anos da expedição de Américo Vespúcio, a população de Penedo tem outro motivo para comemorar: a dose de reforço contra Covid-19 será ampliada para mais dois públicos.

A partir desta segunda-feira, 04, a campanha desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) atenderá toda a população idosa com idade acima de 60 anos e também os profissionais da área de saúde que trabalham em Penedo, a partir dos 18 anos de idade.

Para o idoso receber dose de reforço contra Covid, é preciso ter seis meses ou mais da data que tomou a segunda dose da vacina. O mesmo intervalo de tempo vale para os trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde.

A ampliação do reforço da campanha de imunização acontece na central de vacinação instalada no ginásio de esportes da Escola Ernani Méro, no horário entre 8h e 16 horas.

O uso de máscara protetora continua sendo obrigatório, assim como a apresentação de documento oficial com foto e do respectivo cartão de vacinação.

A Secretaria de Saúde de Penedo ressalta que os profissionais da área poderão usar a declaração da empresa para qual trabalham, como substituta do cartão de vacina, desde que seja o mesmo documento apresentado no ato da primeira vacina.

por Fernando Vinícius – Decom PMP