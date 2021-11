Douglas Costa critica Grêmio e cita Corinthians como exemplo

Após construir a sua carreira na Europa, Douglas Costa aceitou a proposta do Grêmio e voltou ao clube que o projetou para o mundo. Porém, nem mesmo nos piores sonhos, o ‘D10’ imaginaria retornar ao clube tricolor e brigar logo de cara para escapar do rebaixamento.

Com 26 pontos, o Grêmio está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro e vê o Bahia, primeiro time fora do Z-4, com 33 pontos.

Diretoria

Em conversa com o canal Pilhado, Douglas Costa não perdeu a chance de alfinetar a diretoria do clube tricolor e citou o Corinthians como exemplo.

“Claro que queria estar brigando por títulos. Mas jamais vou jogar a toalha, vou continuar lutando para o time permanecer, jogar o próximo Brasileiro e que cheguem caras importantes também. O time não é só feito de superávit, passar o ano bem financeiramente. O Corinthians mostrou uma coisa bacana, estava no meio da tabela, sofrendo, contratou quatro jogadores importantes e reverteu totalmente o quadro do ano. Eu bato muito na tecla. Pode ver que fizeram um elenco em dois meses, contagiou e mudou totalmente a página”, afirmou o camisa 10.

Fonte: Lance