Doze pessoas estão em observação com suspeita de coronavírus em Penedo

A Prefeitura de Penedo divulgou neste início de semana mais um boletim epidemiológico relacionado ao coronavírus (Covid-19). Até esta segunda-feira, 23 de março, nenhum caso da doença foi confirmado na cidade.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), doze pessoas estão sendo monitoradas por pessoal das respectivas unidades básicas de saúde e apenas um caso é classificado como suspeito.

Para evitar que a disseminação do vírus, a receita é permanecer em casa, recorrendo aos serviços de entrega em domicílio para compra de alimentos, remédios e itens necessários para os dias de reclusão impostos pela pandemia do coronavírus.

De forma transparente e regular, o governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes se une ao povo de Penedo no combate à doença, inclusive com a adoção de medidas mais rigorosas e restritivas que serão publicadas na edição desta terça-feira, 24, do Diário Oficial do Município.

por Fernando Vinícius –Decom PMP