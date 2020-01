DPA3 – Uma Aventura No Fim Do Mundo: confira teaser

Depois de levarem mais de 2,5 milhões de espectadores aos cinemas, os Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) estrelam o terceiro longa-metragem da franquia, com lançamento marcado para junho de 2020. Sol (Leticia Braga), Pippo (Pedro Motta) e Bento (Anderson Lima) contam com a ajuda da feiticeira mirim Berenice (Nicole Orsini) em um lugar mágico e congelante. O primeiro vídeo do filme dá um gostinho de como será ‘DPA3 – Uma Aventura no Fim do Mundo’: cheio de mistérios, diversão e neve por todos os lados. Assista:

‘DPA3 – Uma Aventura no Fim do Mundo’ tem direção de Mauro Lima e participações especiais de Lázaro Ramos, Alinne Moraes, Alexandra Richter, Klara Castanho e Rafael Cardoso. Filmada na Patagônia Argentina e no Rio de Janeiro, a produção tem como locações a Base Aérea de Santa Cruz, o Musal – Museu da Aeronáutica, a Fábrica Bhering, a Casa França Brasil e a Pedreira Tamoio, em Jacarepaguá.

Principal produção nacional e marca líder do canal Gloob, Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) faz tanto sucesso na TV que não poderia ser diferente no cinema. Em 2017, o primeiro filme sobre o trio mirim de detetives levou mais de 1,2 milhão de espectadores aos cinemas. O segundo longa repetiu a dose em 2018, com um público que ultrapassou 1,3 milhão de pessoas.

Em ‘‘DPA3 – Uma Aventura no Fim do Mundo’’, Pippo, Bento e Sol se vêem em apuros quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma das faces do ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido começa a se transformar em uma figura maligna.

Quando as coisas parecem não poder ficar piores, surgem as bruxas Duvíbora (Alexandra Richter) e sua filha Dunhoca (Klara Castanho), dispostas a fazer qualquer coisa para colocar as mãos na relíquia. Com as vilãs em sua cola, eles precisam correr contra o tempo para encontrar a metade do bem do medalhão, sem contar com a ajuda de Leocádia (Claudia Netto), Theobaldo (Charles Myara) e Vó Berta (Suely Franco), que tiveram seus poderes neutralizados por Severino. Então, os detetives e Berenice (Nicole Orsini), conduzidos pelo Comandante Téo (Rafael Cardoso), partem em uma viagem até o Fim do Mundo, um lugar congelante e repleto de magia.

Além de suas tradicionais capas e acessórios, eles vão precisar de luvas, casacos e botas. Por lá, são ajudados pelos ‘Inspetores de La Casa Naranja’, os detetives argentinos Pablo, Alejandra e Juanita, e pelo mago Elergun (Lázaro Ramos), dono de uma fábrica de doce de leite que, na verdade, abriga mais segredos do que doçuras.

Com distribuição da Paris Filmes, o filme tem estreia nos cinemas prevista para junho de 2020.

Fonte: Terra

Imagem: Paris Entretenimento/Divulgação