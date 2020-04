Dr. Tico é exonerado do cargo de diretor do SAAE de Penedo

Foi publicado no Diário Oficial do Município de Penedo, desta segunda-feira,06, a exoneração de Francisco Sousa Guerra (Dr. Tico) de Diretor Geral do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

A exoneração de Dr. Tico foi em comum acordo com o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão. Segundo os bastidores de política penedense, Dr. Tico pretende disputar as eleições para prefeito de Penedo nas eleições deste ano.

Marcius Beltrão já anunciou o substituto de Dr. Tico no comando do SAAE, se trata de Francisco Luiz Beltrão Azevedo Cavalcanti.

por Redação