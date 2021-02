Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Penedo

Na tarde dessa terça-feira (16) duas garotas de Maceió, de 19 e 27 anos, foram presas por tráfico de drogas em Penedo.

Nas imediações do Camartelo a polícia se deparou com as suspeitas cortando substâncias análogas à crack e maconha, com o intuito de comercializá-las, o que foi confessado por ambas, que revelaram que a prática do ilícito era para sustento das mesmas.

Sendo assim, as duas autoras, bem como todo o material apreendido, incluindo lâminas para corte, invólucros plásticos, balanças de precisão e uma quantia em dinheiro de cédulas com pequeno valor, totalizando R$ 123, foram encaminhados para a delegacia de Coruripe, onde foi confeccionado o competente Auto de Prisão em Flagrante em desfavor das duas imputadas.

MATERIAL APREENDIDO

– 19 notas de R$2,00 em espécie;

9 notas de R$5,00 em espécie;

4 notas de R$10,00 em espécie;

Total: R$123,00

– 38 bombinhas de maconha;

– 01 pedaço inteiro de maconha pesando 145g;

– 40 pedrinhas de crack embaladas + 43 pedrinhas cortadas sem embalagem.

Total: 83 pedrinhas de crack

– 01 pedra inteira de crack pesando 23g;

– 02 balanças de precisão ( 01 com capacidade para 500g e 01 com capacidade para 10kg);

– 02 lâminas para corte;

– 01 Celular Samsung J2;

– 01 Celular Samsung J8.

Com Diário de Arapiraca