Duas pessoas de Penedo necessitam de doação de sangue com urgência

A penedense Giselda Nunes Costa necessita urgentemente receber doação de sangue do tipo O negativo. Neste domingo (22) imagens com o pedido começaram a circular nas redes sociais.

De acordo com familiares de Giselda, as pessoas que quiserem ajudar precisam se deslocar ao Hemocentro de Alagoas (Hemoal), que fica localizado na rua Dr. Jorge de Lima, 58, Trapiche da Barra, em Maceió.

Outra pessoa também precisa da sua ajuda. As doações, de qualquer tipo sanguíneo para José Benício Andre, que está no Hospital Carvalho Beltrão, também estão sendo captadas no Hemoal.

Quem trabalha, mas gostaria de participar da ação solidária não precisa se preocupar, uma vez que quem doar receberá atestado médico justificando a falta. Os voluntários precisam apenas informar no ato da doação o nome dos pacientes como receptores do material genético.

Doar sangue não dói e é um ato que pode salvar uma vida! Participe você também dessa campanha.

