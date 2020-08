Duas pessoas ficam feridas em acidentes na AL-215

Duas pessoas ficaram feridas em acidentes na AL-215, em Marechal Deodoro, entre a noite de sábado (1) e a manhã de domingo (2). As vítimas sofreram escoriações e foram socorridas por populares e pelo Corpo de Bombeiros.

Na noite de sábado (1) o Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) registrou outro acidente na AL-215. Um caminhão e um carro colidiram próximo ao posto Manguaba. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Na manhã deste domingo (2) um homem ficou ferido em um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta na AL-215, em Marechal Deodoro, próximo ao sítio Mar Vermelho.

Agentes do BPRv passaram no local e se depararam com o acidente.

O ciclista Cristiano da Silva sofreu escoriações na perna esquerda e foi conduzido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Francês para receber atendimento médico.

Fonte: G1/AL