Duda Reis tem medo que Nego do Borel divulgue fotos e vídeos íntimos, diz B.O

Duda Reis compareceu a uma Delegacia da Mulher na tarde de quinta-feira (14) para registar um boletim de ocorrência contra Nego do Borel, seu ex-noivo. A atriz acusou o cantor de estupro de vulnerável, lesão doméstica, injúria, ameaça e ainda disse ter medo do artista divulgar suas fotos íntimas. As informações são do programa ‘A Tarde É Sua’.

“Que a vítima sempre teve muito medo, pois o agressor chegou ameaçar a expor fotos em redes sociais informações íntimas da vítima com intuito de acabar com a carreira da vítima. Que o autor já fotografou a vítima nua e possui vídeos de atos sexuais que teriam praticado, que a vítima sentir medo que o autor divulgue os vídeos e fotos expondo-a negativamente”, diz o trecho do documento.

No boletim, Duda conta que, em agosto de 2018, em uma viagem a Portugal, de 20 dias, ela teria permanecido dopada com o incentivo de Nego, que mantinha relações sexuais com ela sem o consentimento.

A atriz ainda diz que no começo do ano, Nego chegou a colocar uma faca em seu pescoço e foi ameaçada de morte. Segundo Duda, durante a pandemia, Nego não permitia que ela fizesse terapia sozinha. Ela também alega que o ex não deixava que ela tivesse relacionamento com os pais.

Entenda o caso

Nego do Borel e Duda Reis estavam juntos desde 2018, sendo que a atriz morava na casa do funkeiro no Rio de Janeiro. O relacionamento sempre foi envolvido em muitas polêmicas e boatos de traições por parte de Nego do Borel.

Fonte: Istoé