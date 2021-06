Dupla de assaltantes é detida com arma de brinquedo em Água Branca

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido, nesse sábado (26), suspeitos de cometerem assaltos, em um trecho da AL-145, próximo ao povoado Tabela, em Água Branca.

De acordo com informações, os policiais do Grupamento de Polícia Militar (GPM), estavam realizando rondas na região quando receberam a notificação de que dois homens estavam tentando assaltar quem passava pela rodovia estadual e foram ao local.

Próximo de uma localidade conhecida como “Curva do S”, os militares encontraram dois suspeitos caminhando a pé pela margem da rodovia. Durante abordagem, os policiais encontraram um simulacro de pistola com o homem e uma faca peixeira com o adolescente que estava com ele.

Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Polícia de Delmiro Gouveia (1ª-DRP), onde ficaram retidos à disposição da Justiça.

Fonte: 7Segundos