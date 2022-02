Duas pessoas foram autuadas por manter animais silvestres em cativeiro, sem comprovação de procedência, após operação do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL) e do Batalhão de Polícia Ambiental.

A fiscalização ocorreu durante o fim de semana, no município de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. De acordo com o IMA, 78 caranguejos Uçá foram apreendidos e devolvidos à natureza.

por Maylson Honorato/Gazetaweb, com assessoria