Dois jovens de 24 e 26 anos foram presos na madrugada desta quinta-feira (31) com 1 kg de maconha no Benedito Bentes, em Maceió.

Segundo militares do 5º Batalhão, os dois moram no Benedito Bentes e foram flagrados com a droga.

Os policiais levaram a dupla para a Central de Flagrantes I, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Fonte: G1/AL