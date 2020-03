Dupla é presa com 110 mil maços de cigarros contrabandeados

Cerca de 110 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos e dois homens presos, na manhã desta quinta-feira (12), em um trecho da BR-423, no município de Delmiro Gouveia, em Alagoas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o material e os suspeitos foram flagrados durante um patrulhamento no local. A carga estava escondida em um caminhão, com placa de Caruaru/PE.

No momento da abordagem, ainda conforme os agentes, passageiro e o motorista, de 41 anos, estavam nervosos e, quando questionados sobre o que estavam transportando, um deles informou que seria uma carga de verduras. Em seguida, o veículo foi vistoriado e o material localizado em caixotes.

À PRF, os suspeitos alegaram que os cigarros vinham de Petrolina, em Pernambuco, e seriam deixados na capital alagoana. O condutor já tem passagem pela polícia em razão do mesmo crime.

O material apreendido e os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Delmiro Gouveia, no interior de Alagoas, para a realização dos procedimentos cabíveis. A ação contou com o apoio do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O nome da dupla não foi divulgado.

Outra carga

Na última segunda (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já havia apreendido outra carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. Dessa vez, o material somava um total de 11 mil maços e foi encontrado em um trecho da BR-104, em Alagoas.

por Rayssa Cavalcante/Gazetaweb