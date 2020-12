Dupla é presa por invadir residência em Paripueira

Dois homens foram presos suspeitos de furtar equipamentos de som, peças de veículo e até uma garrafa de uísque de uma residência situada na zona rural do município de Paripueira, na Grande Maceió, nesse domingo, 29.

De acordo com a 3ª Companhia Independente da PM, imagens da câmera de segurança da casa ajudaram a identificar os suspeitos do crime. Os militares encontraram a dupla após rondas e efetuaram a prisão, assim como o recolhimento dos materiais furtados.

Os homens, sendo um de 21 e outro de 38 anos, estavam com uma caixa de som, um microfone com controle e cabo, e uma garrafa de uísque. Ainda não se sabe como eles conseguiram entrar no imóvel.

A dupla também havia levado dois pneus, quatro carburadores, dois amortecedores, cinco discos de embreagem e um sensor de velocímetro, todas peças de motocicleta.

Os suspeitos de assalto foram encaminhados à Central de Flagrantes, em Maceió, e autuados por furto qualificado.

Fonte: TNH1