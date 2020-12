Dupla Henrique e Juliano deixa a Som Livre

A dupla Henrique e Juliano rompeu o contrato com a Som Livre, gravadora do Grupo Globo, e abriu o jogo sobre os cinco anos que passaram na empresa.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, eles lamentaram o fato de terem perdido os direitos sobre os DVDs e álbuns antigos e soltaram o verbo.

“O motivo [de romper com a gravadora] era ser livre. Não tem porque escolher o nome dela, Som Livre. Mas eu acho que não tinha liberdade”, declararam.

Agora, eles estão trabalhando por conta própria, mas disseram que aconselham os artistas que estão começando a buscarem uma gravadora.

Vale lembrar que, recentemente, eles fizeram uma live e, ao final da apresentação, um dos irmãos usou o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, disse Juliano antes do encerramento da apresentação transmitida ao vivo.

A dupla tocou acompanhada de outros dois músicos, direto da Fazenda Terra Prometida, no Tocantins.

“Que durante esse tempo vocês usem a cabeça, vejam o que está certo, o que está errado. Pense de verdade. Acho que, acima de tudo, temos um mal muito grande no nosso país e no mundo, que talvez tenha matado mais que o próprio vírus, que é a mentira”, destacou Henrique, antes da fala do irmão.

“Talvez muita gente tem vivido de maneira errada justamente por conta dela. Temos que pensar demais, raciocinar sobre tudo, ir atrás de tudo”, completou o cantor.

Nas redes sociais, Bolsonaro fez questão de reagir ao momento. “Final da live de hoje da dupla Henrique e Juliano. Boa noite a todos”, escreveu o presidente no Twitter.

Fonte: RD1