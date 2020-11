É falso que Governo publicará novo decreto emergencial neste sábado (21)

O Governo de Alagoas comunica que é falsa a informação que circula nas redes sociais sobre a publicação de um novo decreto emergencial, a partir da 00h do próximo sábado (21), que iria determinar o “fechamento do comércio e outros estabelecimentos” e “interromper o transporte intermunicipal”.

Em mais um caso de fake news que visa confundir a população alagoana, a notícia atribuída ao portal Alagoas na Net, com data de 19 de novembro de 2020, foi na verdade veiculada originalmente no dia 20 de março de 2020 – data da publicação do primeiro decreto governamental com medidas restritivas para enfrentamento ao novo coronavírus.

Portanto, continua em vigor o Decreto Nº 71.749, de 20 de outubro de 2020, que estabeleceu a manutenção da capital e de todos os municípios alagoanos na fase azul do Plano de Distanciamento Social Controlado.

O Governo do Estado reitera que repudia a disseminação de notícias falsas de qualquer natureza – especialmente sobre a pandemia – e que continua a analisar os índices estabelecidos na Matriz de Riscos para definir uma eventual mudança de fase, ainda sem data prevista.

Fonte: Agência Alagoas