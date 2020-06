É tempo de celebrar São João, sem fumaça de fogueira e nem fogos de artifício

Chegamos ao período dos festejos juninos ainda em situação de emergência por conta da pandemia da Covid-19. Alagoas está em curva ascendente de contaminação, com 503 óbitos registrados até quarta-feira, 03, e mais de 12 mil casos confirmados.

A situação é de calamidade pública e exige medidas austeras de precaução, inclusive em Penedo, município com uma das menores taxas de incidência do coronavírus do estado e mais baixa entre todos as 102 cidades alagoanas com mais de 60 mil habitantes.

Para tentar se manter nessa condição, a Prefeitura de Penedo adotou medidas adicionais e temporárias, reforçando o enfrentamento ao Novo Coronavírus.

A atualização prevista no Decreto nº 683/2020, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira, 04 de junho, proíbe o comércio e a queima de fogos de artifício e também acender fogueiras, tanto em espaços públicos quanto privados.

O objetivo das medidas é evitar o aumento de demanda nos serviços de saúde já sobrecarregados pela pandemia.

Como é de conhecimento público, pessoas com problemas respiratórios são prejudicadas durante os festejos juninos por conta da fumaça das fogueiras e necessitam de atendimento, assim como vítimas de queimaduras.

Considerando que a rede de saúde, pública e privada, já se encontra à beira de um colapso por conta da Covid-19, a administração municipal decidiu por mais essa ação preventiva.

Outra justificativa é a necessidade de atender as regras de distanciamento e isolamento social, comportamentos necessários para reduzir a propagação da doença que já causou mais de 32 mil mortes no Brasil até este início do mês de junho.

Portanto, para o bem de todos que moram em Penedo, o tempo é de celebrar a festa junina em casa, sem fogueira e sem fogos, mantendo acessa apenas a chama da fé em Deus.

por Fernando Vinícius – Decom PMP