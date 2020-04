É tetra! Globo exibirá final da Copa do Mundo de 1994

A Globo irá exibir as emoções da final da Copa do Mundo de 1994 no próximo domingo. Após o sucesso com as reprises da conquista do pentacampeonato mundial em 2002 e do título da Copa das Confederações de 2005, a emissora vai relembrar a conquista do tetra, contra a Itália, nos Estados Unidos.

Na Copa do Mundo de 1994, a Seleção Brasileira comandada por Romário e Bebeto eliminou o anfitrião Estados Unidos nas oitavas de final, a Holanda nas quartas e a Suécia na semifinal. Na decisão, o reencontro com a Itália, algoz nos anos 80. Após empate sem gols, o Brasil venceu nos pênaltis por 3 a 2.

A reprise do jogo, assim como nas últimas duas partidas exibidas, terá narração original de Galvão Bueno, com os gritos de “é tetra” e a histórica comemoração ao lado do Rei Pelé na transmissão.

Fonte: LANCE!