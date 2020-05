Edital da Saúde vai contratar 300 profissionais para o Hospital Metropolitano

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) publica, até quarta-feira (6), o edital de chamamento público emergencial para a contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem destinados ao Hospital Metropolitano, na parte alta de Maceió. A entrega do novo hospital foi antecipada pelo Governo do Estado, em decorrência da pandemia de Covid-19, e está marcada para o dia 15 de maio.

De acordo com o gerente executivo de Valorização de Pessoas da Sesau, Róbson José da Silva, a previsão é de que sejam contratados 100 enfermeiros e 200 técnicos de enfermagem com chamamento imediato ao trabalho. A seleção será feita por meio da análise curricular dos candidatos.

“Estamos trabalhando na elaboração do edital, que deve ficar pronto na terça-feira e ser publicado até a próxima quarta-feira”, revelou Róbson da Silva. Ele explica que o chamamento público emergencial vai acontecer nos moldes dos outros dois já realizados pela Sesau em abril para a contratação de profissionais da área da saúde e assistentes sociais.

“Será nos mesmos moldes, entretanto, vamos aperfeiçoar este chamamento, principalmente no tocante às inscrições, que também vão ocorrer on-line, no site da Sesau, onde será publicado o edital”, informou.

Metropolitano

A entrega antecipada do Hospital Metropolitano, no dia 15 de maio, é um reforço significativo para a estrutura da rede de saúde pública de Alagoas, diante do enfrentamento da pandemia e da elevação dos números de casos da Covid-19 no estado. “Trata-se de um hospital 100% novo, o nosso maior investimento em saúde pública da história e que está ficando lindo. Graças a Deus, o Metropolitano ficou pronto já agora para nos ajudar a enfrentar a pandemia”, destacou o governador Renan Filho.

O Hospital Metropolitano terá, neste momento, 160 leitos exclusivos para tratamento da Covdi-19, sendo 130 clínicos e 30 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Com investimento de R$ 80 milhões em recursos próprios, o equipamento de saúde possui seis pavimentos e 15 alas. Terá capacidade para realizar 10.300 atendimentos mensais quando estiver operando por completo.

“Estamos acelerando, também, para entregar o quanto antes, as obras de dois hospitais regionais: um na Zona da Mata, em União dos Palmares; e outro no Norte de Alagoas, em Porto Calvo. Ambos estão quase prontos. Esses são equipamentos fundamentais para que Alagoas tenha uma condição diferenciada de outros estados do Brasil no enfrentamento da pandemia”, disse Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas