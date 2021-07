Edital do concurso da educação de Alagoas é lançado com 3 mil vagas

O edital do concurso da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) foi lançado nesta quarta-feira (7), com 3 mil vagas para professor do ensino regular, ensino especial e educação de indígenas. As inscrições começam no dia 16 de julho e vão até 20 de agosto.

O salário inicial é de R$ 2.433,95. A publicação com os detalhes do concurso foi feita no Diário Oficial do Estado, pela Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag).

Clique aqui para baixar o edital completo

Entre as vagas ofertadas há 483 para a área de pedagogia, sendo 342 para a educação especial e 141 para indígenas que têm especialidade nos anos iniciais do ensino fundamental. O restante das vagas é para professor de 14 áreas de atuação.

A inscrição vai custar R$ 95,00 e pode ser feita pelo site do Cebraspe a partir da data definida no edital.

As provas objetivas serão de conhecimentos gerais e específicos. A data prevista para a realização do concurso é 17 de outubro, com aplicação em Maceió e Arapiraca. Os candidatos também devem preparar a documentação para a etapa da prova de títulos.

“Hoje entra em funcionamento mais uma ação do programa do Governo de Alagoas, o Mais Professor, com o lançamento do edital do Concurso Público da Educação. São três mil novas vagas em diversos campos de ensino, um deles muito demandado e essencial para toda a comunidade escolar, que é o de pedagogia da educação especial, garantindo que nossas unidades estejam aptas e preparadas para receber todos os alunos, sem distinção. O concurso chega, então, para suprir grande parte da nossa carência do quadro de profissionais e conseguimos, dessa forma, valorizar o servidor público efetivo, principalmente eles que fazem e são responsáveis pelo ensino dos nossos jovens e crianças”, disse o secretário da Educação, Rafael Brito.

Fonte: G1/AL