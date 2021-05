Edital para o concurso da Polícia Militar de Alagoas é publicado

O governo de Alagoas publicou nesta segunda-feira (17) o edital do concurso da Polícia Militar. No total, serão ofertadas 1.000 vagas para soldado combatente e 60 vagas para oficial combatente. As inscrições começam no dia 24 deste mês.

A remuneração para os cargos de oficial após a conclusão do curso de formação é de R$ 8.099,94. Já para os soldados, R$ 4.250,06.

A idade limite para se inscrever no concurso é de 30 anos. A taxa de inscrição custa R$ 95.

Os candidatos ao cargo de oficial farão provas objetivas com 120 questões e discursiva, além do teste de aptidão física (TAF). As provas estão previstas para o dia 15 de agosto.

Para os cargos de oficial combatente os candidatos farão provas de:

Português

Sociologia

História de Alagoas e do Brasil

Geografia Geral de Alagoas e do Brasil

Biologia

Química

Física

Atualidades

Legislação da PM

Noções de direito humano e administrativo penal

Noções de direito penal e processo penal

Já para o cargo de soldado, as provas são de:

Português

Matemática

Noções de informática

História de Alagoas e do Brasil

Geografia Geral de Alagoas e do Brasil

Legislação da PM

Noções Direito Administrativo

Direito Processo Penal

Direito Constitucional

Direitos Humanos

Inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros

Também nesta segunda, o Estado abriu as inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Confira aqui os detalhes.

Fonte: G1/AL