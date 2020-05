Edital prevê compra de mais de um milhão de máscaras em AL

Com o objetivo de garantir a manutenção da atividade e a geração de renda entre Micro e Pequenos Empreendedores do ramo de confecção, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) lançou, nesta terça-feira (05), uma chamada pública para aquisição de mais de 1 milhão de máscaras de tecido. O produto será distribuído para uso da população em vulnerabilidade social e econômica e entre servidores das áreas administrativas dos órgãos estaduais.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), poderão se inscrever Micro e pequenos empreendedores (MEIs), Micro Empresas (MEs), Empresas de Pequeno Porte (EPPs), Associações e Cooperativas do ramo de confecção.

Intitulado ‘Proteção para Todos’, o projeto atua nas frentes econômicas e de saúde pública, protegendo a população na prevenção do novo coronavírus e beneficiando negócios de associações e cooperativas na capital e no interior de Alagoas com a venda das máscaras. Estima-se que, em média, 3 mil famílias sejam beneficiadas com a ação.

“A criação do projeto Proteção Para Todos pensa em unir a necessidade de proteção da população ao fomento da economia local durante este momento de crise em virtude da COVID-19. Dessa forma, nós garantimos a manutenção dos pequenos negócios, que representam a única fonte de renda de diversas famílias em Alagoas”, explica Rafael Brito, secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo.

As informações de como se inscrever e os prazos a serem cumpridos você encontra aqui.

Fonte: Agência Alagoas