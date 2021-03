Edson tem piora e vai para UTI de hospital

Depois de ter uma ligeira melhora em seu estado de saúde, o cantor Edson, da dupla com Hudson, foi transferido para uma UTI em São Paulo nesta segunda-feira (8). Ele apresentou uma piora no quadro.

O sertanejo estava em leito clínico em um hospital privado de Indaiatuba (SP) desde a última quarta-feira (3), após um piora em sintomas provocados pela covid-19.

Em nota, a assessoria da dupla sertaneja destacou que o artista permanece em tratamento intensivo no Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, da Rede D’Or São Luiz. O comunicado ainda disse que o seu quadro é estável e que ele respira sem ajuda de aparelhos.

O boletim anterior, que foi divulgado na noite do último sábado (6), informava que Edson, que estava no Hospital Santa Ignês, vinha “reagindo bem ao tratamento contra a Covid-19”.

“O cantor ainda permanece sob os cuidados da equipe médica do hospital Santa Ignês, em Indaiatuba, porém, já com avanços significativos na sua recuperação até o exato momento”, afirmou a equipe do sertanejo, na ocasião.

“Hudson tem conversado pelo telefone diariamente com o irmão e está confiante: ‘Muito em breve estaremos juntos novamente. Obrigado a todos pelo carinho’”, disse o comunicado emitido pela assessoria dos dois.

Para quem não sabe, logo no início da doença, Edson começou a sentir sintomas leves e permaneceu em casa, iniciando o tratamento no mesmo local. No entanto, o quadro evoluiu e ele precisou ser internado.

Casado com Deia Cypri e pai de Bella, de 1 ano, o cantor falou recentemente sobre como estava passando a quarentena.

