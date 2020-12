Eduardo Bolsonaro acusa Globo de proteger Marcius Melhem

Crítico ferrenho da Globo, Eduardo Bolsonaro (PSL) foi mais um político a falar sobre o caso Marcius Melhem. Em seu perfil no Twitter, o filho de Jair Bolsonaro (sem partido) aproveitou para detonar a emissora carioca.

“Segundo denúncias, o ex-ator e diretor global Marcius Melhem abusou de várias mulheres dentro da emissora”, iniciou o deputado federal, fazendo referência à divulgação feita pela revista Piauí dos relatos de supostas vítimas de assédio por parte do humorista.

Em seguida, Eduardo Bolsonaro completou falando da Globo: “Mas a Globo o protegeu por anos e nunca exibiu o caso no Jornal Nacional, o que revoltou as vítimas. Esta blindagem seria porque ele é militante de extrema esquerda? Será?”.

O político ainda postou uma imagem com o texto: “Reportagem afirma que o esquerdista Marcius Melhem, ex-ator e diretor global, abusou de atrizes por anos, inclusive esfregando seu pênis ereto em mulheres nos corredores da emissora”.

“A matéria afirma que as vítimas estão revoltadas com a empresa, que não condenou os abusos no Jornal Nacional”, completa a publicação.

