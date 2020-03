Educação alimentar da Semed Penedo é destaque alagoano em evento nacional

Um trabalho constante e cada vez mais amplo da Secretaria Municipal de Educação (Semed) coloca a gestão da Prefeitura de Penedo em evidência nos cenários estadual e nacional. A comprovação mais recente dos avanços promovidos pelo governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes veio com a conclusão da 3ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN).

Organizada e realizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, setor ligado ao MEC, a jornada foi concluída com experiências de 409 escolas públicas de todo o Brasil.

Destas apenas 17 são alagoanas, sendo que 05 são penedenses ou seja, quase um terço do total de representantes do Estado são unidades de ensino que receberam investimentos da gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura.

A excelente qualidade dos trabalhos regulares desenvolvidos pela Semed viabiliza os resultados positivos, conforme se constatou na jornada nacional que seleciona, divulga e publica ações executadas nas unidades de ensino, sob a supervisão da diretoria e de técnicos da Semed, tendo como público alvo os estudantes da educação infantil e do ensino fundamental.

“A jornada estimula a prática da educação alimentar e nutricional, incentivando o consumo de alimentos mais nutritivos, proporcionando um contexto favorável à adoção de hábitos mais saudáveis”, informa Carla Sampaio, nutricionista da Semed Penedo, destacando a importância do projeto Aprendendo A Comer Bem, desenvolvido pela Coordenação de Educação Infantil da Semed Penedo.

As práticas apresentadas pela Semed Penedo na 3ª Jornada de EAN foram desenvolvidas nas creches Lucia Nogueira Moreira, Denilma Bulhões, Vovó Judith, Menino Jesus e Rosete Andrade.

Após a conclusão de cada etapa, a unidade recebia uma peça do selo de participação, até completar o quadro com 4 peças, ou seja, quatro etapas exigidas para se alcançar o certificado, sendo que Penedo foi o município alagoano com maior número de escolas certificadas de Alagoas.

“Esta é mais uma boa notícia para a educação do nosso município, fruto de um trabalho de conscientização, de mudanças de hábitos alimentares em nossas crianças, com impacto em seus familiares, refletindo também em toda comunidade escolar. Aproveito para parabenizar o setor de nutrição da SEMED, diretores, coordenadores, professores e um agradecimento especial às merendeiras que trabalham com muita dedicação e amor. O cuidado e a atenção com nossas crianças é mais uma marca da gestão do prefeito Marcius e do vice Ronaldo”, destaca Cíntya Alves, Secretária Municipal de Educação.

por Fernando Vinícius – Decom PMP