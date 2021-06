Educação de Penedo aplica simulado diagnóstico para alunos da rede municipal

Nos dias 9 e 10 dezembro a Secretaria Municipal de Educação- SEMED da Prefeitura de Penedo realiza o simulado diagnóstico, ao qual atenderá os alunos matriculados na rede municipal de educação, a partir do segundo ano do ensino fundamental até o nono ano.

A Coordenadora Pedagógica da SEMED, Laudeci Melo explica como será realizada a logística de aplicação do simulado.

Dessa forma, do segundo ao quinto ano, a SEMED realiza o simulado de forma impressa, já do sexto ao nono ano, a avaliação que serve como diagnóstico ocorrerá por meio do sistema Google formulário.

“É a possibilidade de diagnosticar os impactos causados pela pandemia no processo ensino aprendizagem, oportunizando aos profissionais a chance de boas intervenções pedagógicas, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades dos educandos”, afirmou Laudeci Melo.

Também destacando a importância da participação de todos os envolvidos, para a reorganização do processo educacional em toda a rede, a partir os resultados obtidos .

por Thiago Sobral – Decom PMP