Educação de Penedo conclui formações no início do ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo conclui o ciclo de formações realizadas desde o dia 1º de março, com o objetivo de preparar os profissionais da área para os desafios do ensino remoto e o ano letivo 2021.

Com isso, os profissionais participam de uma formação continuada com o material Acerta Brasil para gestores municipais e articuladores e coordenadores de apoio pedagógico.

A capacitação tem sua conclusão na tarde desta quinta-feira (11), com o tema: Interações e Brincadeiras, além da implantação da coleção Descobrir e Aprender, para a Educação Infantil.

A capacitação ocorre de forma on-line, sendo a última de uma sequência de formações, onde foram apresentados os materiais pedagógicos das duas editoras envolvidas, Ática e IPHD.

Capacitações

O aprendizado ocorreu nos primeiros dez dias do ano letivo, tendo início em 1º de março. Participaram professores, diretores, coordenadores e articuladores da SEMED Penedo.

Durante os encontros foram abordados diversos temas relacionados com o processo ensino- aprendizagem, além da importância do entendimento da situação vivida atualmente, originada a partir do início da pandemia de COvid-19, em março de 2020.

Dessa forma os profissionais de educação da SEMED Penedo foram treinados sobre como lidar com esse momento, de suspensão das aulas presenciais e como ministrar as aulas, dentro desse contexto.

“Essas formações, entre outros pontos, possibilitam que diretores, coordenadores, articuladores e professores identifiquem quais são as principais dificuldades de aprendizado dos alunos. Também permite que eles criem formas de contornar a situação difícil que passamos com muita criatividade e dinamismo. É momento de união em prol dos nossos estudantes. Agradeço as editoras parceiras, toda equipe da SEMED Penedo e ao Prefeito Ronaldo Lopes, sempre atencioso e presente nas ações da secretaria”, destacou a Secretária Municipal de Educação Cintya Alves.

Fonte: Decom – PMP