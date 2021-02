Educação de Penedo realiza busca ativa por alunos no Bairro Santo Antônio

Ir ao encontro dos alunos para realizar a matrícula, evitando a evasão escolar, esse trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Penedo (SEMED).

Juntos, a equipe técnica da SEMED e a Secretária Municipal de Educação, Cintya Alves, percorreram as ruas do Bairro Santo Antônio, ouvindo os anseios das famílias e garantindo a presença dos alunos na escola.

A residência da jovem Patrícia dos Santos, 28 anos, mãe do pequeno Janiel e moradora da Rua Brasília, foi uma das muitas casas visitadas nesta quinta-feira, 23.

Ela afirma que pretendia realizar a matrícula do seu filho aluno do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Educação Básica Douglas Apratto Tenório, intenção essa que acabou não se concretizando, mas que hoje seu filho Janiel está matriculado graças a esse trabalho desenvolvido pela SEMED.

“A gente ia fazer as matricula do Janiel, mas uma coisa ou outra e acabamos deixando para depois. Por isso agradeço muito o empenho da Secretaria de Educação em vim aqui no nosso bairro para fazer a matricula”, explicou Patrícia.

Outros beneficiários pela busca ativa realizada pela SEMED Penedo são os filhos de Antônio Santos, 37 anos, trabalhador informal. Os pequenos Jardiel, Lucas e Emily, ambos alunos da EMEB Douglas Apratto Tenório já estão com suas matriculas garantidas para o ano letivo 2021, que terá início no dia 1º de março, segundo calendário da SEMED.

“Fico muito feliz em meus filhos já estarem matriculados, assim eles poderão ter a oportunidade de estudar e terem os conhecimentos necessários para encontrar uma profissão no futuro”, comemorou o pai das crianças.

SEMED Penedo

A partir da identificação dos alunos que ainda não foram matriculados, as equipes da SEMED Penedo percorrem os bairros da cidade, ação que também será estendida para a zona rural do município.

Nessa quinta-feira (25), a busca ativa ocorre para os alunos da EMEB Santa Cândida, localizada no Povoado Palmeira Alta, zona rural de Penedo.

A Secretaria Municipal de Educação, Cintya Alves, explica que a ação será extensiva as 29 escolas da rede municipal de educação, garantindo que todos alunos matriculados para o ano 2020 renovem suas matriculas.

“A SEMED Penedo está pronta para receber todos os alunos e convidamos todas as comunidades a realizarem a matricula dos alunos, que permanecem abertas. Também continuaremos a fazer a busca ativa por aqueles que ainda não se matricularam”, destacou Cintya Alves.

por Thiago Sobral – Decom/PMP