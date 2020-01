Educação divulga resultado da matrícula online para alunos novatos da rede estadual

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) liberou, nesta segunda-feira (20), o resultado da matrícula online para alunos novatos da rede estadual de ensino do ano letivo de 2020. Os pais ou responsáveis pelos estudantes devem acessar o site www.matriculaonline.al.gov.br para consultar em qual unidade de ensino o aluno foi alocado, assim como o local e a data para realizar a matrícula.

Ao acessar a plataforma, é preciso que o usuário selecione a opção e entre no sistema. O acesso é realizado por meio do login e senha, que deverão ser preenchidos com o CPF de quem efetuou a inscrição do estudante.

Já ciente da escola onde o aluno foi alocado, os pais e responsáveis terão até sexta-feira (24) para se dirigirem à instituição, entregarem a documentação exigida e confirmarem a matrícula. Esse procedimento é essencial para garantir a vaga na escola.

Transferência interna– O site também trouxe o resultado dos pedidos de transferência interna (alunos que já estudam na rede estadual e solicitaram mudança de escola ou que tiveram que ir para uma nova escola porque a sua atual unidade de ensino não oferece a modalidade que ele vai estudar), a exemplo de alunos que concluem o 9º ano em uma escola e precisam ir para uma outra escola para, assim, cursar o ensino médio.

Para estes casos, também é necessário que os pais ou interessados entreguem a documentação do estudante na nova escola (ver documentação abaixo).

Documentação – No ato de confirmação de matrícula, deverão ser entregues os seguintes documentos:

-Comprovante impresso de resultado da pré-matrícula do Sistema (https://www.sageal.caedufjf.net/);

-Certidão de Nascimento/Casamento ou RG (original e cópia);

-CPF do estudante (original e cópia);

-Histórico Escolar (original) ou Declaração de Conclusão /Transferência (original) da última Unidade de Ensino em que estudou, emitida num prazo máximo de 30 (trinta) dias;

-RG e CPF (original e cópia) do responsável legal, no caso de candidato (a) menor de 18 anos;

-Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);

-Comprovante de residência atualizado (original e cópia da conta de energia com o código e CEP);

-02 fotos 3×4;

-Cartão de vacinação atualizado,para os estudantes do 1º ao 5º ano;

-Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;

-Cartão do Programa Bolsa Família com o número do NIS (original e cópia), caso o candidato seja beneficiário;

-Cartão do Sistema Único de Saúde –SUS (original e cópia);

-Histórico Médico Escolar;

-Termo de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da escola que oferta Ensino Integral matutino e vespertino, assinado pelo estudante ou seu responsável legal;

-Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/responsáveis (para estudante menor de 18 anos);

por Karyne Gomes/Agência Alagoas