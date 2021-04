Educação, Imprensa e pessoas com comorbidades integram o próximo grupo da vacinação

A população com menos de 60 anos, pessoas com comorbidades e profissionais da Educação e da Imprensa devem ser os próximos a receber doses da vacina contra Covid-19 em Alagoas. Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (14), o Governo do Estado anunciou que novas doses do imunizante devem chegar a Alagoas, nesta quinta-feira (15).

Com a chegada da nova remessa, um cronograma de vacinação será elaborado para contemplar o novo grupo de usuários.

O Governo confirmou a chegada de pouco mais de 120 mil doses do imunizante, sendo 75% da AstraZeneca, para o novo público prioritário, com previsão de receber as primeiras doses da vacina nos próximos dias.

Para esta etapa da vacinação, devem ser consideradas pessoas com doenças crônicas, hemofílicos, transplantados, pessoas com câncer, diabetes, pressão alta, obesidade morbidade, deficiência física, cardiopatas e Síndrome de Down. Apesar disso, o governador não detalhou o grupo voltado a comorbidades.

Além disso, será feita uma nova chamada daqueles que já atendem aos critérios para o recebimento da segunda dose da vacina contra Covid-19, mas que ainda não buscaram a aplicação.

FASE VERMELHA

Nessa terça-feira (13), o Governo do Estado anunciou mudanças no decreto que mantém todo o estado na fase vermelha de distanciamento social. A partir desta quarta-feira (14), bares e restaurantes de Alagoas estão autorizados a funcionar até as 20h, de segunda a sexta-feira.

Após esse horário e aos sábados e domingos, apenas por delivery ou pague-leve.

O transporte intermunicipal de passageiros em todo o Estado deve ocorrer com 30% de sua capacidade e o acesso a praias, rios e lagoas durante os finais de semana está proibido.

O funcionamento de academias de ginástica fica limitado a 30% do público, mas, a prática esportiva será vedada para pessoas com mais de 60 anos de idade ou com comorbidade. Contudo, os idosos já vacinados com duas doses há mais de 15 dias poderão voltar às academias.

As igrejas poderão funcionar, mas, com apenas 30% do total. Salões de beleza deverão atender, exclusivamente, a partir de agendamento e com capacidade também reduzida.

No caso do comércio, os estabelecimentos seguem com permissão para funcionar, mas, com alteração nos horários. Para as lojas localizadas no Centro, o funcionamento será das 9h às 17h, com fechamento obrigatório aos sábados, domingos e segundas-feiras.

Lojas de rua e galerias funcionarão das 10h às 18h, com funcionamento vedado também aos sábados, domingos e segundas. Já no caso dos shoppings, o horário será das 11h às 20h, com fechamentos aos sábados, domingos e terças-feiras.

Fonte: Gazetaweb