Educação inicia preparação para retomada às aulas presenciais em Alagoas

A preparação para a retomada das aulas presenciais de forma segura avança em Alagoas. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) inicia a adaptação aos protocolos sanitários e regras de distanciamento social em todas as 310 escolas da rede pública estadual, que receberão sinalização padronizada nos ambientes de sala de aula, corredor, refeitório e setores administrativos, a fim de garantir a máxima segurança da comunidade escolar no retorno às atividades.

O projeto acontece de forma paralela e como reforço a duas iniciativas de retorno às aulas presenciais com segurança no Estado. Aliada à sinalização, o Governo de Alagoas lidera a ampla vacinação dos profissionais da Educação em todas as regiões e começa a operacionalizar o programa Rumo às Aulas, recém-lançado no último dia 8 de junho, que prevê o repasse financeiro para as unidades de ensino e as Gerências Regionais da Educação (Geres) realizarem melhorias de infraestrutura e aquisição de bens necessários para a volta presencial.

A Escola Estadual Moreira e Silva, em Maceió, foi a primeira a ser contemplada com as regras padronizadas de segurança e distanciamento social e agora servirá de modelo para a adaptação das demais unidades de ensino da rede pública. O projeto conta com a disposição de displays de álcool em gel em todas as salas de aula, na entrada principal das escolas, secretarias, áreas administrativas, refeitórios, além de placas de sinalização com informativo de boas condutas a serem seguidas de acordo com os protocolos sanitários de combate à Covid-19.

“Estamos preparando um retorno às atividades presenciais da comunidade escolar de forma cautelosa e com extrema segurança do ponto de vista sanitário. A evolução do processo de vacinação dos nossos profissionais da Educação em todo o estado e a liberação dos recursos do programa Rumo às Aulas para as escolas realizarem as adaptações de infraestrutura necessárias também estão sendo determinantes para estruturar essa retomada com a máxima segurança para as nossas crianças, jovens e professores. Essa é a nossa maior prioridade”, destaca o secretário da Educação, Rafael Brito.

por Rafaela Pimentel/Agência Alagoas