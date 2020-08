Eleições: PROS quer conquistar quatro cadeiras na Câmara de Palmeira

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) em Alagoas pretende conseguir quatro vagas na Câmara Municipal de Palmeira dos Índios nas eleições deste ano. No último sábado (1º), a chapa de pré-candidatos se reuniu com o presidente estadual da legenda, Eduardo Rossiter, e traçou estratégias para o período eleitoral de 2020.

“Nosso grupo foi escolhido a dedo e temos grandes chances de conseguir ocupar até quatro cadeiras na Câmara. Vamos seguir trabalhando forte para alcançar esse objetivo, que vai ser em benefício de toda população”, falou Rossiter.

A chapa está composta por 23 pré-candidatos, sendo dois vereadores de mandato e outros nomes que já assumiram o cargo em eleições passadas. Um deles é Júnior Miranda, que busca a reeleição pelo PROS. “Pretendo disputar mais uma eleição por este grande partido, que conta com a presença senador Fernando Collor, meu aliado político em vários pleitos. A gente precisa continuar defendendo a população da mesma forma que sempre defendemos, com seriedade e comprometimento”, declarou.

O grupo conta com novos nomes que poderão surpreender e renovar a Câmara da cidade. “A expectativa nessa eleição é realmente trazer uma renovação para nossa Câmara de Vereadores. Palmeira dos Índios tem um grande potencial para ser um modelo no sistema de educação eficaz, por exemplo. Com o PROS aqui em Palmeira vamos acelerar esse processo de renovação com possibilidade de eleger pessoas certas para um bom mandato”, falou o pré-candidato Professor Fernandes.

Este desejo de mudança respinga em diversos pré-candidatos, é o caso de Iza Dantas. “Tenho muito interesse de fazer o melhor por Palmeira, porque amo a cidade. Mesmo sem mandato, sempre lutei por melhorias na nosso município e sei que agora, caso eu assuma uma das vagas, poderei fazer bem mais”, pontuou Iza Dantas.

As eleições de 2020 estão previstas para acontecer em 15 novembro, no primeiro turno, e 29 do mesmo mês para disputa do segundo turno.

Fonte: com Assessoria