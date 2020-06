Eliana testa positivo para covid-19 e é afastada no SBT

O SBT informou nesta sexta-feira (26) que a apresentadora Eliana testou positivo para o coronavírus e que será afastada imediatamente de suas atividades na emissora. No entanto, a emissora também informou que Eliana se encontra assintomática, passa bem e está sendo monitorada.

A apresentadora participou de gravações do quadro “Minha Mulher Que Manda” para a emissora ontem, quinta-feira (25), o que gerou preocupação de contaminação para a produção. Com isso, equipe, elenco e convidados do programa foram alertados e estão sendo monitorados. A emissora diz que “vem seguindo todos os protocolos médicos recomendados pelo Ministério da Saúde e outras atividades sanitárias”

Em seu Instagram, Eliana disse que ficou “sem chão, triste e surpresa” com a notícia do resultado positivo para a covid-19

“Depois de duas semanas intensas de gravações tomando todas as precauções que estavam ao meu alcance não poderia imaginar que aconteceria. Sigo assintomática, agora em isolamento total e com toda a fé que tenho na vida e em Deus de que logo em breve estarei recuperada. Desejo a todos saúde e amor sempre.”, completou a apresentadora.

Fonte: Terra