Eliminatórias: Seleção chega ao Recife para encarar o Peru

Na madrugada desta quarta-feira, a Seleção Brasileira desembarcou em Pernambuco, onde realiza o último compromisso desta Data Fifa. O Brasil irá enfrentar o Peru, Arena Pernambuco, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Ainda nesta quarta-feira, a equipe de Tite fará um treino no palco da partida, às 17h30 (de Brasília). Após o encerramento das atividades, o técnico concederá uma entrevista coletiva.

Desconvocado, Marquinhos será desfalque na zaga brasileira. A CBF informou que tomou a decisão de liberar o jogador por não ter “garantias do Comitê Disciplinar da FIFA para sua escalação após contato realizado na última segunda-feira (06).”

No jogo contra o Chile, o zagueiro do PSG levou cartão amarelo e, por conta do acúmulo de infrações, não poderia enfrentar a Argentina. Contudo, por conta da suspensão da partida, ainda não é certo se o defensor cumpriu, de fato, a punição ou não.

O Brasil segue líder das Eliminatórias, com 21 pontos, e com 100% de aproveitamento. Já o Peru é o sétimo colocado, com oito pontos.

