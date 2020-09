Eliminatórias sul-americanas começam em outubro

A Fifa e a Conmebol confirmaram, nesta quinta-feira, que as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 vão começar mesmo em outubro. A decisão também mantém o formato de disputa do torneio, com todas as dez seleções do continente se enfrentando em duelos de ida e volta.

Após 18 rodadas, os quatro primeiros se classificam ao Mundial do Catar e o quinto disputa uma vaga na repescagem, contra rival ainda a ser definido.

O Brasil estreia contra a Bolívia, em 9 de outubro na Neo Química Arena. Na sequência, no dia 13, a Seleção encara o Peru, fora de casa. A CBF divulga a primeira convocação às 12h30 desta sexta-feira, e Tite concede entrevista às 15h.

O treinador vai repetir a sueca Pia Sundhage, da Seleção feminina, e divulgar seus 23 ou 24 nomes (caso escolha um a mais pela suspensão de Gabriel Jesus na primeira partida) para enfrentar Bolívia (9 de outubro, em São Paulo) e Peru (13, na cidade de Lima) em sessão virtual transmitida pela CBF para o público e a jornalistas. Tite não concede entrevista desde março, quando convocou para os jogos das Eliminatórias que terminaram adiados.

Até esta quinta-feira o início das Eliminatórias em outubro estava sob risco, por causa da dificuldade de garantir a presença dos jogadores sul-americanos que atuam na Europa. Esse obstáculo foi contornado.

Na reunião realizada nesta quinta-feira, a Fifa informou à Conmebol que os países europeus já toparam não exigir quarentena dos jogadores que voltarem de viagens à América do Sul – algo que era uma solicitação reforçada dos dirigentes das federações. O único entrave hoje está na China.

– A Fifa terá o protocolo sanitário pronto para as eliminatórias na próxima semana. Não há surpresa nele, está alinhado com o que já foi trabalhado – disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

